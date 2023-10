Morte improvvisa di una legale. Si alza dal letto e si accascia. Addio a Simonetta Marchica

Lutto in via Erevan per la prematura scomparsa di Simonetta Marchica, noto e apprezzato legale dell’ordine di Massa Carrara. La donna è venuta a mancare improvvisamente dopo un malore nella notte tra domenica e lunedì, probabilmente un infarto fulminante. Aveva 56 anni e lascia il marito Stefano Pugnana, anche lui noto avvocato cittadino, e l’adorato figlio Pietro. La donna originaria di Viareggio aveva lo studio legale in piazza Matteotti, nello stabile noto come palazzo degli uffici. Si era alzata per andare in bagno nel cuore della notte, ma un malore improvviso l’ha fatta accasciare al suolo priva di vita.

Inutili i soccorsi l’avvocatessa non ha più ripreso i sensi. La notizia della sua scomparsa si è diffusa molto rapidamente in città, soprattutto tra quei colleghi che incontrava per andare in ufficio o nelle aule di tribunale, che dopo il decesso hanno voluto dare l’ultimo addio a Simonetta anche sulla chat dell’ordine degli avvocati. Una notizia terribile, quella della scomparsa di Simonetta, nessuna avvisaglia, nessun particolare che potesse mettere in allarme lei o la famiglia sul suo stato di salute. Un malore improvviso l’ha strappata all’affetto dei suoi cari e di tuti quelli che la conoscevano.

I colleghi la ricordano come una brava professionista, appassionata della materia e molto preparata. Un’avvocatessa in gamba, che si dedicava con passione alla professione, facendo grandi sacrifici per stare dietro al lavoro e conciliarlo con la famiglia. Una persona solare e sempre disponibile, una donna che sapeva farsi volere bene, ma soprattutto un’avvocatessa che nel lavoro metteva anima e corpo.

"Una grande perdita umana ma anche professionale", hanno detto colleghi e amici, che "lascerà un vuoto incolmabile in tutti noi". Simonetta si era iscritta all’albo degli avvocati di Massa Carrara l’11 gennaio del 2005, e il 24 febbraio del 2017 a quello della Cassazione. I funerali dovrebbero svolgersi giovedì nella chiesa di San Francesco, ma la famiglia comunicherà la data precisa in seguito a quanto sarà disposto dai sanitari. Nel frattempo i colleghi si sono stretti attorno al marito Stefano, che è ancora sotto choc per la scomparsa di Simonetta. Alla famighlia le condoglianze della redazione della Nazione.