Elicottero precipitato, trovata morta Naomi Maiolani, pilota 28enne

Carrara, 27 ottobre 2023 – E’ stata trovata morta sotto l’elicottero che stava guidando e che è precipitato. Sono finite le ultime speranze di trovare ancora in vita Noemi Maiolani, 28 anni, originaria dell’Emilia Romagna, di Faenza.

E’ deceduta nell’impatto violentissimo del velivolo con il terreno in zona impervia, tra i comuni di Carrara e Ortonovo. L’elicottero ha poi preso fuoco.

Noemi Maiolani e i rottami dell'aereo

Il corpo è stato poi trasferito sulla strada, dove ad attendere c’era un mezzo che ha portato la salma all’obitorio. A effettuare il trasferimento sono stati membri del personale del Soccorso alpino toscano. Ed è profondo il cordoglio a Faenza e in Valtellina, dove ha sede l’azienda per cui la 28enne lavorava.

Una grande passione per il volo, fin da piccola, che l’aveva portata prima a frequentare il liceo aeronautico e poi a compiere la trafila per diventare pilota, il suo sogno. Lavorava per una ditta di noleggio elicotteri e si occupava del trasporto di persone. Nel volo di trasferimento tra la Sardegna e Sondrio era sola.

Amante degli sport e degli animali, a Noemi Maiolani piacevano le passeggiate nella natura con il suo cane.

"Un pensiero e un abbraccio ai familiari di Naomi Maiolani – dice il sindaco di Faenza Massimo Isola - pilota faentina di 28 anni vittima del tragico incidente in elicottero al confine tra Liguria e Toscana. Un lutto che ci colpisce profondamente e lascia sgomenti. Le mie più sentite condoglianze”.