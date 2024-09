Lutto nel mondo della sanità. E’ morta l’infermiera Ferrarini. “Un’anima gentile dal cuore d’oro”

Carrara, 16 settembre 2024 – ​​​​Grazia di nome e grazia per come ha vissuto la sua vita che ha donato alla famiglia, al marito Fabio e alle figlie Valentina e Carolina e alla sua altra grande famiglia che sono stati i reparti in cui ha lavorato.

Se ne è andata Ada Maria Grazia Ferrarini: oggi alle 16 l’ultimo saluto nella chiesa di San Ceccardo dove saranno in tanti a stringersi ai familiari che, interpretando il desiderio di Maria Grazia, per tutti semplicemente Grazia, i suoi pazienti e colleghi hanno chiesto che ogni fiore si trasformi in una donazione all’associazione il Volto della speranza dove Grazia è stata nel consiglio direttivo anche dopo essere andata in pensione 4 anni fa.

Ferrarini aveva 67 anni e aveva lavorato nel reparto di Chirurgia e da 20 anni nel reparto di Oncologia con professionalità e tanta tanta passione.

Se n’è andata per una patologia oncologica, ma il suo sorriso resterà nel cuore di tutti i suoi pazienti dei suoi colleghi e dei medici del reparto che la ricordano con gli occhi lucidi e il nodo alla gola.

“Era amatissima dai pazienti e dalle famiglie per il suo essere persona che si donava a tutti. Sempre positiva, attenta, pronta a essere accanto a chi ne aveva bisogno. Sempre allegra” sono le parole di Roberta Crudeli che ha lavorato con lei fianco a fianco per 20 anni. Cordoglio anche da parte del primario Andrea Mambrini. Infermiera e volontaria nella associazione il Volto della speranza, tre famiglie la piangono: la sua, quella ospedaliera e quella dell’associazione, ma il suo sorriso resta per sempre, come il suo esempio. Grazia, di nome e per indole.