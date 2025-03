Morì cadendo dal palco. Condannati Lorenzetti e gli organizzatori della pièce dialettale

di Alfredo Marchetti

E’ arrivata alle 17,32 di ieri la sentenza che la famiglia di Lorena Baldi attendeva da quasi 8 anni. Il giudice del tribunale di Massa ha condannato i sei imputati per omicidio colposo: sei mesi (pena sospesa) a ciascuno delle persone coinvolte. Stiamo parlando del sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, difeso dal legale Riccardo Lenzetti, l’allora dirigente comunale Nadia Bellè, che si insediò cinque giorni prima il fatale incidente nell’ufficio ’Servizi al cittadino e cultura’ del comune di Montignoso, difesa dal legale Dino Del Giudice, Fabio Bascherini, nel 2017 presidente del gruppo folkloristico di Montignoso, Alfio Poggi allora direttore, Alessandra Prosperi in qualità, sempre otto anni fa, di titolare della società “Ristrutturare e costruire srl” e Carmelindo Francesconi che aveva sottoscritto il protocollo per quanto riguarda l’allestimento del palco e che aveva il compito di controllare.

La titolare del fascicolo, la Pm Giulia Giancola, aveva chiesto un anno per tutti gli imputati. Al termine di una giornata dedicata alla discussione finale iniziata alle 9 di mattina, con la requisitoria della Procura e successivamente le arrighe dei legali della difesa, la sentenza è arrivata nel tardo pomeriggio, letta dal giudice Fabrizio Garofalo. Il sindaco Lorenzetti è stato ascoltato ieri mattina, tramite dichiarazioni spontanee: dicendosi profondamente scosso per la grave perdita che aveva subito la comunità, il primo cittadino ha riferito che non era a conoscenza della pericolosità del palco e che il Comune aveva soltanto patrocinato l’evento di quella sera del 22 luglio del 2017. La famiglia dell’attrice ha atteso la sentenza, che è arrivata dopo quasi otto anni.

Un’ attrice amata e apprezzata che aveva fatto della recitazione una passione. Quella sera del 22 luglio di quasi 8 anni fa era tutto pronto per la commedia dialettale che ogni montignosino attendeva da tutta l’estate. La rappresentazione dialettale era stata trasferita dal parco della Villa Schiff in piazza Sesto Paolini. Poco prima dell’inizio la tragedia: Baldi cade dal palco rovinosamente da circa tre metri. Per lei c’è nulla da fare, inutile la disperata corsa all’ospedale di Cisanello.

La commedia dialettale “Amore alla Piazza”, con la regia di Maria Cristina Poggi venne stata immediatamente interrotta e il palco subito sequestrato dai carabinieri per permettere poi alla Procura di indagare sulle cause della tragedia. Scioccato il pubblico presente. Ieri la sentenza che di fatto condanna gli organizzatori della commedia. Baldi è deceduta a 57 anni. Conosciuta per la sua ironia sul palco, era la moglie di Federico Pucciarelli, che ha l’enoteca Divino di via Acquala a Cervaiolo.