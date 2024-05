Moretti alla Juventus: "Complimenti Ginevra"

Un po’ di Lunigiana... alla Juventus. Ginevra Moretti, originaria del Comune di Villafranca, giovane attaccante delle Juventus Women, ha appena firmato il primo contratto da professionista della sua carriera. La giocatrice, classe 2005, ha sottoscritto un accordo fino al 2027, al termine di una stagione che l’ha vista protagonista con la Primavera femminile e più volte convocata anche in prima squadra. La sua enorme passione per il calcio l’ha premiata: arrivata in bianconero nell’estate 2020, Ginevra Moretti ha fatto il suo esordio con le Juventus Women nel gennaio 2023, non ancora maggiorenne, nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Chievo. E adesso la firma di un contratto così importante.

Filippo Bellesi, sindaco di Villafranca, è stato uno dei primi a farle le congratulazioni, attraverso la sua pagina Facebook. "Complimenti Ginevra" ha scritto, postando anche la notizia del nuovo contratto. Tanti amici si sono congratulati con lei per un traguardo meritato. Ha amato il calcio fin da bambina, alle doti naturali ha aggiunto impegno, lavoro, determinazione. Per cominciare ha giocato a Pallerone, poi nei pulcini del Magra Azzurri, poi il passaggio allo Spezia Calcio, a dieci anni. Contesa da importanti club, è approdata alla Juventus dove sta dando ottimi risultati.

E’ stata anche convocata in Nazionale per gli Europei, a fine 2022, si è fatta notare con tre reti segnate. La scorsa estate era stata applaudita ad Aulla, dove aveva ricevuto il Premio Scarabello come ‘Giovane talento esordiente della Lunigiana’. Una carriera davvero in ascesa per la giovane Moretti.