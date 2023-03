Cinque giorni di visite gratuite con medici e professionisti

La presentazione dell'iniziativa

Montignoso (Massa Carrara), 29 marzo 2023 - Cinque giornate di prevenzione a costo zero per la comunità montignosina. Torna infatti dopo gli anni del covid con la seconda edizione il progetto “Prevenzione è vita”, organizzato dall’associazione ‘Diversamente splendidi’ in collaborazione con Comune di Montignoso, Fondazione Monasterio e Ordine delle professioni Infermieristiche. Cinque open day che si terranno presso la ‘Casa delle Caroline’, una struttura riorganizzata come centro antiviolenza attrezzata con un ambulatorio. Lo scopo è quello di sopperire alle almeno in parte criticità e alle difficoltà incontrate da alcune fasce della popolazione per prevenire e scoprire eventuali pericolose condizioni di salute. "Il Comune abbraccia ogni iniziativa di prevenzione, perché da soli poco possiamo fare ed avere questi grandi professiisti che si mettono a disposizione è una grande cosa – spiega l’assessore Giorgia Podestà, seguita dalla dirigente comunale Nadia Bellè – sono tantissime le persone che non hanno la possibilità economica di fare prevenzione o altro tipo di analisi, e questo può essere un grande aiuto".

Per presentare questi open day a Villa Schiff si sono riuniti tutti i rappresentanti delle realtà coinvolte e i professionisti che si metteranno a disposizione gratuitamente della salute pubblica, ognuno secondo la sua specialità. Si inizierà il 1° aprile con una giornata dedicata alla dermatologia ed estetica oncologica, con la dermatologa Elisa Battistini e la specialista Mariella Aliboni, con mappatura dei nei e prevenzione di ciò che riguarda la pelle. Il 15 aprile invece la giornata sarà dedicata alla prevenzione femminile con il senologo e medico chirurgo Gianni Baldetti e la biologa nutrizionista Simona Perseo, e saranno ammesse solo pazienti tra 20 e 45 anni, la fascia esclusa dal normale screening dell’Asl. Il 22 aprile l’endocrinologa Giulia Manfredini si occuperà invece di prevenzione delle malattie della tiroide, una problematica sempre più comune; il 29 sarà il turno dell’osteopata Elena Angius e della naturopata specializzata in tecniche orientali Vanessa Parducci.

Chiuderà gli open day alla Casa delle Caroline la radiologa Carla Susini, che si occuperà di prevenzione delle patologie cardiologiche. "Siamo giunti alla seconda edizione di un progetto vitale – commenta la presidente dell’associazione Laura Lucchini – Troppo spesso capita di essere coinvolti con persone malate di cancro le cui storie fanno capire quanto la prevenzione, oggi, sia fondamentale. Lo scopo di queste giornate è dunque quello di prevenire complicanze e problemi ben più gravi".

Presenti anche Luca Fialdini, presidente dell’Ordine degli infermieri, l’assessore Gina Gabrielli ed anche il sindaco Lorenzetti. Gli open day sono riservati a chi non fa già parte di programmi di cura e può avere vere necessità di salute. Sarà possibile prenotare per una sola delle cinque giornate domani al numero 0585/8271201.