Montignoso: una giornata all’insegna dello sport

Si tiene oggi a Montignoso la Giornata nazionale dello sport. Una giornata ricca di possibilità per provare svariate tipologie di sport. Sono tre i luoghi scelti: la Green Beach del Cinquale, dalle ore 9,30 alle 13, il parco di Villa Schiff e la piazza del Comune, dalle 17 alle 21. All’interno dell’evento, alle 18, è previsto un incontro formativo sul terma: "La bioenergetica e la psicomotricità con bambini e adolescenti. Il gioco, lo sport e la crescita emotiva". L’iniziativa è una direttiva del Consiglio dei Ministri varata nel 2003, ogni anno trova la sua naturale rappresentazione in una giornata dedicata allo sport sotto diverse forme di espressione.L’invito è rivolto ai tecnici, allenatori, istruttori, ausiliari tecnici, operatori sportivi, delle associazioni e a tutti coloro che dello sport ne promuovono l’efficacia educativa e preventiva. Relatori del convegno Glauco Collalti, psicologo dello sport, laureato in scienze motorie, e Giulia Giovanelli, psicomotricista funzionale e chinesiologa. Moderatrice Ilaria Borghini. L’incontro al parco di villa Schiff è ingresso libero. A seguire, mentre le altre attività proseguiranno per la gioia di bambini e adulti, alle ore 19 ci sarà la presentazione del libro "Mylle sfumature di azzurro-Storie vincenti di vita e sport", scritto da Sara Rossi e Pietro Gervastri. Si tratta di storie di judo e tennistavolo. Sono i vincitori del premio speciale My Book Invictus 2022. Insomma, un’occasione da non perdere in cui cultura e sport vanno a braccetto per una giornata unica.

Vittoria Bertelloni