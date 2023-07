Montignoso, più differenziata Risorse per le isole ecologiche

Il Comune di Montignoso con la gestione di Ersu fa incetta di risorse destinate a migliorare la raccolta differenziata: arriveranno quasi 30mila euro destinati a potenziare l’isola ecologica di via Grillotti e a realizzarne una nuova vicino al condominio Piazzetta Verde, in via del Mulino. Soldi che arrivano da Ato Toscana Costa, deliberati dalla giunta regionale che aveva autorizzato a erogare un contributo di 3,5 milioni di euro per il triennio 2021-2023 su due linee di finanziamento: come premialità per i comuni che avessero conseguito i migliori risultati nella differenziata o per sostenere progetti di rafforzamento della differenziata e del riciclo. Sulla prima linea il Comune aveva già diritto al finanziamento, anche perché la differenziata supera ormai da anni l’80%, mentre in un primo momento sembrava non rientrarci l’isola ecologica di via del Mulino. In questi giorni la definizione esatta dei progetti e dei finanziamenti stanziati. Arriveranno quindi 20mila euro sui 20.599 richiesti per il potenziamento dell’isola ecologica di via Grillotti a Cinquale e il 50% di cofinanziamento pubblico anche per la nuova isola ecologica in via del Mulino, valutata in 17.900 euro (da Ato perciò saranno stanziati 8.950 euro).

"Questa isola sarà realizzata nella zona davanti all’asilo nido Allegri Monelli – specifica l’assessore all’ambiente Giulio Francesconi –. Qui c’era un problema per l’inserimento dei bidoni destinati alle attività commerciali e questa è la soluzione individuata per garantire pulizia, igiene e sicurezza per l’asilo, i cittadini e gli utenti. Per quanto riguarda via Grillotti, invece, l’obiettivo è tenerla aperta tutto l’anno e non solo d’estate, così da farla diventare un punto di riferimento e un info point aperto ogni primo sabato del mese con personale Ersu, anche per la distribuzione dei kit e dei sacchi, senza andare a Pietrasanta. Nel finanziamento rientra quindi anche l’installazione di ua casetta di legno. Inoltre installeremo una telecamera attiva tutto l’anno per evitare abbandoni. La raccolta differenziata va bene ma dobbiamo anche ragionare su progetti di economia circolare perché a causa del costo del conferimento dei rifiuti fuori dal territorio la Tari è destinata ad aumentare: per questo dobbiamo riuscire a trattarli internamente". Altri progetti finanziati al 50% sono in Lunigiana: circa 20mila euro per 3 isole ecologiche a Licciana Nardi, 3.930 euro a Podenzana per l’installazione di un’isola ecologica in via Bagni, 25.375 a Fosdinovo per realizzare 2 isole ecologiche, una a Caniparola e una al Castello, e infine 10.786 euro a Villafranca per 2 isole ecologiche.