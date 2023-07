Montignoso, Ersu e Comune attivano Centro di Raccolta Mobile per la Differenziata

Per i turisti in vacanza sul territorio di Montignoso, in particolare possessori di seconde case ma non solo, Ersu e il Comune hanno attivato un centro di raccolta mobile per agevolare la raccolta differenziata ed evitare l’abbandono incontrollato di rifiuti, così da non andare a incidere sui buoni risultati del porta a porta sul territorio. Il centro di raccolta è collocato in via Grillotti a Cinquale, per conferire i rifiuti differenziati all’interno di ogni cassone dedicato. Sul Centro di raccolta mobile si trovano tutte le istruzioni per fare una buona differenziata ed è aperto lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 20, domenica dalle 18 alle 22. Chiuso mercoledì e giovedì. Ersu e il Comune informano inoltre che le utenze domestiche che hanno terminato il kit annuale dei sacchi per fare la raccolta differenziata e che non hanno avuto la possibilità di ritirarlo presso gli Infopoint potranno ancora farlo muniti semplicemente di tessera sanitaria dell’intestatario Tari recandosi al Centro di raccolta Piedimonte, nell’omonima via a Montignoso, il primo sabato di ogni mese, in orario 8-12.30, fino a dicembre.