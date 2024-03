Montedivalli, riaperta la strada. In corso la sistemazione delle reti

Riaperta la strada provinciale 13 a Boschetto di Montedivalli. Ora sono in corso le operazioni di stesura delle reti, che continueranno con quelle di fissaggio. "Essendo state ritenute compatibili con il transito – spiega il sindaco Marco Pinelli – è stata riaperta la strada. Il transito, durante le lavorazioni, sarà consentito a senso unico alternato con movieri o impianto semaforico". Questa apertura si aggiunge a quella della provinciale 20, di nuovo transitabile da una settimana, dopo la liberazione dal sede stradale dal materiale franato, eliminato anche dal fronte. Le operazioni a Boschetto sono state più complesse e hanno avuto bisogno di più tempo, per consolidare del tutto il fronte di frana , in maniera permanente, con l’installazione degli ancoraggi. Un intervento eseguito con lavori in somma urgenza per una spesa di circa 160mila euro.