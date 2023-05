’Monologhi d’autore’, omaggio all’ironia graffiante di Nicolaj

Venerdi alle ore 21 andrà in scena allo Spaccio Culturale Officine Tok (Via Cesare Battisti 22, Monzone) lo spettacolo “Monologhi d’autore, omaggio ad Aldo Nicolaj”, per la regia di Paola Settimini, con Irene Baruffetti, Erika Canaccini, Katia La Galante, Sabrina Menini e Antonella Rebisso. Drammaturgo particolarmente versatile e fecondo, Aldo Nicolaj è uno degli autori più prolifici, tradotto e rappresentato in ogni parte del mondo. Attraverso le sue opere, criticamente ironiche, poetiche, commoventi, crudelmente veritiere ma mai banali, Nicolaj affronta spesso temi scomodi, dando voce a tante persone dimenticate, con un graffiante sarcasmo che mette alla berlina anche le nostre debolezze. Lo spettacolo “Monologhi d’autore” vuole essere appunto un omaggio a questo grande autore, che seppe sperimentare con disinvoltura diversi stili, dal neorealismo al teatro dell’assurdo, senza mai perdere la cifra caratterizzante, ossia la critica ironica del modo di vivere contemporaneo, attraverso la descrizione della classe borghese e piccolo borghese, colta nella sua quotidianità.

Uno spettacolo divertente, ironico e lievemente amaro, con personaggi ben tratteggiati e animati da un vero dinamismo teatrale. Uno spettacolo adatoa tutti che tiene alto con leggerezza il livello culturale.