Monoblocco, del futuro se ne riparla a settembre

Del futuro del Monoblocco se ne riparlerà i primi di settembre. Il tavolo di ieri pomeriggio tra Regione, Asl, Comune di Carrara e sindacati non ha visto emergere novità rispetto agli impegni presi fino ad oggi. Un incontro interlocutorio in videoconferenza dove ognuno in sostanza ha ribadito le proprie posizioni. Insomma tutto rimandato a settembre nel corso del nuovo incontro a cui parteciperà anche l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. Intanto per le 16 di oggi il comitato ’Primo soccorso e urgenza Carrara’ salirà a palazzo civico su invito della sindaca Serena Arrighi per un incontro sulla tematica del Monoblocco e dei servizi sanitari a Carrara. Dopo la manifestazione a difesa del Monoblocco dello scorso venerdì a cui hanno partecipato più di mille cittadini il comitato continua a far sentire l propria voce. "Auspichiamo che questo sia un incontro aperto al confronto e alla reale partecipazione alle decisioni che Asl, Regione e Comune dovranno prendere sul futuro della sanità pubblica a Carrara e del Monoblocco – fanno sapere dal comitato –, nello specifico da sempre oggetto di smembramenti ingiustificati e interessati. La difesa del Monoblocco rientra in questa precisa logica, nonché in quella della difesa della sanità pubblica".