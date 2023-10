Mondo Rugby: Farafulla Lunigiana cerca giovani talenti

Campionato al via, aspettando i giovani. Con la definizione dei gironi e l’emanazione del calendario prende vita il campionato nazionale di rugby Uisp 2023 -24, a cui parteciperà la formazione del Lunigiana Farafulla. Al via prenderanno parte 22 formazioni suddivise in 4 gironi (due da 6 e due da 5), delle quali le prime due classificate, al termine della regular season, saranno ammesse ai play-off per determinare la griglia dalle finali dall’ottavo al primo posto che si svolgeranno in giornata e campo unico, ancora da decidere. La Lunigiana Farafulla è stata inserita nel girone 2 assieme a Rugby Milano, Rugby Lodi Barbarossa, Rugby Cernusco, Codogno Rugby e Cus Pavia. Con quest’ultima società si aprirà la stagione, domenica 15 alle 15 sul campo sportivo di via Fatima a Groppoli di Mulazzo. I giocatori si stanno allenando agli ordini dei coach Pedinotti e Gervastri. Il campo è aperto anche a tutti coloro (dai 16 anni) che vogliano provare gratuitamente. L’appuntamento è i lunedì e giovedì dalle 20, al campo di via del Municipio.