Mondo della politica in lutto. E’ scomparso Italo Norcini

La Lunigiana perde uno dei suoi volti più conosciuti e apprezzati: Italo Norcini, classe 1949 si è spento ieri nella sua abitazione lasciando nel dolore la moglie Rita, i figli Mycol e Karin e gli amatissimi nipoti David e Dennis.

Norcini ha legato da sempre il suo nome allo sviluppo della Lunigiana da più angolazioni, a cominciare dalla sua attività di dipendente del Comune di Villafranca dove ha lavorato nell’ufficio ragioneria; è stato anche assessore esterno della giunta di Pontremoli (col compianto sindaco Enrico Ferri), con l’importante delega al bilancio e finanze dell’Ente. Parallelamente all’attività lavorativa e amministrativa, Norcini ha portato avanti per tanti anni con entusiasmo la sua grande passione, il giornalismo. E’ stato valido collaboratore del nostro giornale cui inviava notizie dalla Lunigiana, il suo volto è anche apparso alla conduzione del telegiornale di TeleApuana e come presentatore di vari eventi organizzati sul territorio apuo-lunigianese. In passato ha anche fatto parte della giuria di importanti premi culturali.

Cordoglio ha espresso anche Roberto Malaspina, ex sindaco di Mulazzo e suo collega amministratore quando Norcini fu assessore al bilancio al Comune di Pontremoli: "Eravamo colleghi anche a TeleApuana, dove abbiamo condotto assieme alcune trasmissioni in cui lui era conduttore e io opinionista. Ci hanno a lungo legato stima e amicizia". I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di Filetto, alla famiglia di Italo Norcini giungano le condoglianze della nostra redazione.