Monasterio, firmato l’incarico per Luciano Ciucci

La nomina ufficiale Luciano Ciucci, nuovo direttore generale di Monasterio, è arrivata ieri. In Regione la firma dell’incarico triennale dopo l’anticipazione da parte del presidente Eugenio Giani e il voto favorevole all’unanimità della commissione sanità del consiglio regionale. E’ un ritorno quello di Luciano Ciucci, laurea in Economia, formazione in Management e Sanità alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e all’Università Bocconi di Milano. Dal 1997 è stato protagonista della trasformazione di Monasterio da ente di diritto privato a ente di diritto pubblico, partecipato da Cnr e Regione Toscana. Dirigente, poi direttore amministrativo, è stato alla direzione generale dal 2013 al 2020, contribuendo alla crescita di Monasterio e dei suoi due ospedali, fino alla nomina di Marco Torre. "Sono orgoglioso – ha detto Ciucci – di proseguire il lavoro del mio predecessore che ha lasciato una traccia indelebile, professionale e umana. Monasterio è una comunità di uomini e donne che negli ultimi anni ha raccolto sfide importanti e si è dimostrata capace di coniugare cura e ricerca nel segno dell’innovazione, senza mai dimenticare la sua storia e la sua missione come indicata dal fondatore professor Luigi Donato".