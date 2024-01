Mobilità, attivata una nuova corsa pomeridiana: "Prima non esisteva, ora sarà utile alla comunità"

"La mobilità è al centro di tutto. Troppo importante e fondamentale ovunque, figuriamoci in un bel Comune ma ultraperiferico come Zeri". È soddisfatto il sindaco Cristian Petacchi (nella foto), per l’attivazione della corsa pomeridiana di collegamento con Pontremoli. Con partenza alle 14.13 da Rossano, il percorso tocca tutte le principali frazioni del Comune. "Finora - spiega Petacchi - non esisteva alcuna corsa nel primo pomeriggio e di conseguenza, per i residenti non era possibile spostarsi coi mezzi pubblici, se non in orari mattutini o serali". Una piccola aggiunta, che però molto impatta sulla qualità della vita delle persone, permettendo maggiori spostamenti oltre a quelli strettamente necessari: "Voglio pensare anche a tragitti per svago - ironizza Petacchi - non solo a trasferte per necessità mediche verso l’ospedale di Pontremoli". Il sindaco spiega che la piccola ma grande conquista di questi giorni è il frutto di un duro lavoro fatto ai tavoli con Autolinee Toscana, Provincia e Regione. "In un momento in cui si sta tagliando ovunque, a Zeri siamo riusciti a salvare le corse esistenti vitali per il territorio ma che - spiega - addirittura in un primo disegno del lotto debole erano state tagliate". "Un abominio" Petacchi aveva definito quella previsione sul lotto debole, perché gli studenti non sarebbero potuti andare a scuola. Così come i pendolari e le persone anziane o non-automunite sarebbero state fuori da ogni collegamento. Ma non è tutto. Altre importanti novità riguardano gli investimenti, con lavori al via in questi giorni. Partono infatti le opere per il completamento del progetto di recupero e valorizzazione dell’intera area sopra gli stretti di Giaredo. "150 mila euro li avevamo già spesi, ora ne impegnamo altrettanti, per un totale di 300 mila euro di fondi regionali per un sito ad alto impatto turistico che verrà valorizzato in tutte le sue peculiarità e storicità". Sentieristica, ripulitura di strade abbandonate, aree picnic e spazi per scopi didattici. "Entro l’estate sarà tutto pronto" dice il sindaco. Interventi in cantiere anche per il campo sportivo di Coloretta. "Finanziamenti per 700 mila euro per nuovi spogliatoi, infermeria, sistemazione delle aree esterne, rifacimento della tribuna, abbattimento delle barriere architettoniche e nuovi servizi igienici".

Michela Carlotti