Mobbing e vessazioni sul lavoro Un convegno della Uil Fpl

CARRARA

Prosegue l’impegno della Uil Fpl Massa Carrara, in linea con le direttive nazionali e regionali, per contrastare mobbing e straining sul posto di lavoro. Si tratta di fenomeni subdoli che non solo creano danni importanti ai dipendenti stessi ma diventano un problema di gestione pure dei costi per le stesse aziende. Per questo il sindacato ha deciso di organizzare un convegno specifico intitolato ‘Quanto costano mobbing e straining alle aziende e ai lavoratori?’ in programma domani alle 15 alla Camera di Commercio di Carrara. Interverranno Domenico Proietti della segreteria nazionale Uil, Claudio Salvadori, segretario territoriale Uil Fpl Massa Carrara, Chiara Marsili segretaria organizzativa della Uil Fpl apuana, Laura Menconi, della segreteria regionale Uil Toscana per le pari opportunità, Daniele Biagini, avvocato del lavoro Cassazionista.

Seguirà un dibattito aperto a tutti i partecipanti. Ricordiamo che la Uil Fpl già dal 2019 ha aperto uno sportello specifico a Massa Carrara per raccogliere le denunce e difendere i lavoratori con la creazione di un pool di professionisti messi a disposizione dei lavoratori vittime di vessazioni. I casi di mobbing, nei peggiori dei casi, possono portare non solo disagi ma vere e proprie sofferenze psichiche e fisiologiche, anche invalidanti.