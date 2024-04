Missione umanitaria in Eritrea. Team di esperti per piccoli cuori

Una missione umanitaria di due settimane in Eritrea per salvare la vita a tanti piccoli pazienti e donare sorriso e speranza alle loro famiglie. Un team di esperti, affiancato da tanti volontari dal cuore grande, con l’eccellenza della Fondazione Monasterio e del suo ospedale del cuore di Massa è partita nei giorni scorsi con destinazione Eritrea. Sono il dottor Niccolò Miggiano (specializzando in anestesia), Paolo Del Sarto, direttore anestesia e area critica, Vera Cereta, cardiochirurga pediatrica, Nadia Assanta, direttrice cardiologia pediatrica, Alessandro Vannucci, tecnico anestesia, Rachele Saletti, perfusionista (circolazione extra corporea), la specializzanda in cardiologia Francesca Contini poi come infermiere le dottoresse Benedetta Bonini, Monica Borghetti, Sara Manfredi, Viola Menconi e Silvia Macuzzi.

Un team di altissimo livello la cui missione è quella di salvare le vite dei bambini cardiopatici in Eritrea in due settimane di full immersion. Il progetto è realizzato grazie alla preziosa collaborazione di Mission Bambini e dell’associazione di volontariato ‘Un cuore un mondo’. Mission Bambini si occupa da tantissimi anni di salvare la vita dei bambini cardiopatici in paesi in via di sviluppo nella convinzione che ogni bambino possa sempre riscrivere il proprio futuro, se gli vengono offerti opportunità e strumenti e oggi grazie alla rete di professionisti che coinvolge anche la Fondazione Monasterio ha già curato decine di migliaia di bambini nel mondo.