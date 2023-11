Mirabella soddisfatto per i Peba

Il consigliere comunale Filippo Mirabella della ‘lista Ferri’ si dice soddisfatto per l’affidamento ad un professionista dei Peba, i piani di abbattimento delle barriere architettoniche di cui si sta dotando l’amministrazione comunale. "Posso ritenermi soddisfatto dei risultati avuti a seguito della mozione presentata dall’ex consigliere Cosimo Maria Ferri – scrive Mirabella –, che invitava l’amministrazione comunale ad attuare i Peba per permettere, come previsto dalla legge, anche ai portatori di handicap il libero accesso negli spazi e negli edifici pubblici già esistenti.

A distanza di 15 mesi dall’iniziativa della lista Ferri che rappresento è stata affidata a un esperto professionista la progettazione per realizzarlo. Restiamo quindi in attesa – conclude ilconsigliere Mirabella – del documento relativo e dei prossimi sviluppi, auspicando che il tutto si concretizzi in tempi brevi per rimuovere ogni ostacolo e impedimento per il libero movimento dei disabili, quale argomento di urgente attualità per l’intera collettività".