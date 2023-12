Migranti a Carrara, casi di scabbia e tubercolosi a bordo della Sea Watch

Carrara, 28 dicembre 2023 – Sono sbarcati questa mattina nel porto di Carrara i 119 migranti a bordo della Sea Watch, la nave ong che nei giorni scorsi aveva effettuato un salvataggio nel Mediterraneo.

L'arrivo della Sea Watch a Carrara

I medici dell'ospedale di Massa hanno diagnosticato un caso positivo di tubercolosi per un migrante: lo si apprende da fonti sanitarie mentre proseguono le operazioni di identificazione a terra. L'immigrato stava male già durante la navigazione ed è stato fatto ricoverare dopo lo sbarco.

I controlli e gli esami medici in ospedale hanno confermato il sospetto, ipotizzato subito dai sanitari in banchina. Al momento - tra i 119 sbarcati - non risultano altri immigrati affetti dalla tubercolosi. Questo migrante è anche uno dei casi di scabbia che si sono verificati a bordo.