Microfestival sullo sviluppo sostenibile

Un fine settimana dedicato allo sviluppo sostenibile. Il 9 e 10 novembre, nella splendida cornice di Mulazzo, avrà luogo il Microfest della Vulnerabilità, un evento dedicato alla riflessione e al confronto sui temi dello sviluppo sostenibile e della rigenerazione territoriale. Organizzato da Synergo Impresa Sociale e Io Vivo in Lunigiana, con il patrocinio del Comune di Mulazzo, il Microfest si propone come un momento di dialogo e partecipazione attiva tra amministrazioni locali, giovani e comunità del territorio. Il via alla manifestazione sabato 9, nella sala polifunzionale del Comune di Mulazzo, alle 15, con i saluti istituzionali del sindaco Claudio Novoa (nella foto), di Andrea Reginato, presidente di Synergo Impresa Sociale, Andrea Angella e Benedetta Dada come rappresentanti di Io Vivo in Lunigiana. Alle 16 il ‘World Cafè: giovani, imprenditoria e residenzialità’, facilitato da Simona Polli e Chiara Candeo di Synergo Impresa Sociale, alle 17,30 scrittura collettiva del Manifesto temporaneo, sempre con Simona Polli e Chiara Candeo. Alle 19 cena di networking e alle 20,30 proiezione di un film e discussione aperta. Si andrà avanti domenica 10 novembre nel borgo di Mulazzo, alle 9 accoglienza dei partecipanti , poi fotografia ad azione sociale e mappatura collettiva con Simona Polli e Chiara Candeo e infine, alle 12,45 sessione di chiusura e conclusioni dal titolo ‘La vulnerabilità come opportunità’ con Claudio Novoa, Andrea Reginato, Andrea Angella e Benedetta Dada. L’evento, che potrà ospitare fino a 50 partecipanti, mira a favorire lo sviluppo del territorio lunigianese, coinvolgendo attivamente giovani, professionisti e amministratori pubblici. Attraverso il dialogo e l’esplorazione del territorio, si cercheranno soluzioni innovative per contrastare lo spopolamento e promuovere l’imprenditoria giovanile e la residenzialità. Iscrizione obbligatoria su synergo.eventbrite.it.

M.L.