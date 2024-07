Michael Jackson rivive nel Symphonic Tribute

MASSA

“Palcoscenici Stellati”, la rassegna diffusa di spettacolo dal vivo progettata e proposta dal Comune di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, continua a tenere accesi i riflettori. Lo farà ancota venerdì sera, alle 21,30 in piazza Aranci, riportando alla memoria il mito di Michael Jackson, una delle figure più iconiche della musica pop, scomparso troppo presto nel 2009. Il suo impatto e la sua musica rimangono vivi, e lo saranno soprattutto venerdì sera con il “Symphonic Tribute to Michael Jackson” dell’Orchestra da Camera Fiorentina, un omaggio a questo indimenticabile cantautore, ballerino e produttore discografico.

L’evento offre l’opportunità di rivivere i grandi successi di Michael Jackson in una prospettiva sinfonica e inedita. Successi senza tempo come Billie Jean, Thriller, he Way You Make Me Feel e Bad; ma anche Man In The Mirror, I Want You Back, Heal The World, Earth Song, Smooth Criminal, e altri brani dal ricchissimo repertorio di Michael Jackson, saranno interpretati con arrangiamenti orchestrali curati da Fernando Díaz, pianista solista e concertatore del tributo.