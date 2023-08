Mezzo secolo con la sagra dei necci a Massa: 48ª edizione della festa gastronomica

Compie quasi mezzo secolo la sagra delle frittelle di neccio di Antona e il grande padellone, del diametro di oltre due metri, è pronto in piazza San Rocco per riscaldare l’anima del millenario borgo incastonato nel cuore delle Apuane. Da oggi fino a Ferragosto il paese è in festa con la 48ª edizione della festa che, dagli anni Settanta, torna puntuale ogni estate e richiama migliaia di visitatori e turisti, anche da fuori provincia e regione. Promossa dal Circolo Acli di Antona, si celebra in piazza la tipica specialità gastronomica: la farina dolce di castagne e i suoi derivati. Migliaia di frittelle vengono cotte direttamente nell’enorme padella sistemata nella piazza principale del paese in omaggio al castagno, anche in memoria del grande apporto che il prodotto diede alle popolazioni apuane durante la seconda guerra mondiale.

I prodotti della castagna ben si sposano con i derivati della pastorizia, altra attività ancora presente nel borgo apuano. Frittelle e necci saranno abbinati a ricotta e formaggi caprini locali. Sulla tavola non mancheranno i salumi nostrali, i caratteristici tordelli antonesi e le tagliatelle di farina di castagne, insieme a buon vino: ottimi ingredienti per trascorrere serate estive in allegria in uno dei borghi più suggestivi delle nostre Apuane. E ancora salsicce, würstel con patatine fritte per piatti sfiziosi. Non mancherà la musica con Dj Set a rallegrare la piazza e gli ospiti di un paese in festa. Ricordiamo che la farina di castagne di Antona è stata inserita dalla Regione Toscana nell’elenco dei prodotti tipici di Massa-Carrara.

Angela Maria Fruzzetti