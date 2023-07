Metti una sera con Fabio Cristiani. Serata in dialetto al bagno Eden

’Cultura in tour’ approda al mare. Al bagno Eden del Cinquale, infatti, sarà di scena "Cuscì a ne saren mai soli" , nuova raccolta di poesie in dialetto dello scrittore e attore Fabio Cristiani (nella foto), edita da Tara Editoria, premiata anche al prestigioso concorso internazionale di poesia Sandomenichino. L’evento rientra nel programma ’Cultura in tour’ che l’associazione Insieme sta portando avanti, toccando quartieri e frazioni del comprensorio, riscuotendo consenso e approvazione. Stavolta si sposta sul mare, inserendosi nel percorso ’Aperitivando’. Domani, alle ore 21, è prevista la presentazione del libro in dialetto massese del noto scrittore con letture a cura del regista Fernando Petroli. Introdurrà Laura Lucchini e dialogheranno con lo scrittore Angela Maria Fruzzetti e Daniele Tarantino, promotori dell’iniziativa. L’ingresso è libero ed è garantita una piacevole e divertente serata dedicata al dialetto massese in versi. Chi vorrà potrà consumare un fresco aperitivo al termine dell’evento.