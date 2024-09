Messa in ricordo di padre Remaggi celebrata da sei frati cappuccini

Una messa in ricordo dell’indimenticabile padre Domenico Remaggi, originario della piccola frazione di Bardine di Cecina, in Comune di Fivizzano, si è tenuta nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale di Cecina. A officiarla sei frati cappuccini provenienti da Vittoria Apuana, dove padre Domenico svolse il suo ministero fino alla sua scomparsa, con al seguito numerosi fedeli.

"Nel piccolo paese di Cecina, “paese di frati e di preti“ – racconta il sacrestano, nonché campanaro della chiesa locale, Riccardo Bini – si è svolta questa significativa cerimonia religiosa in memoria del nostro illustre compaesano scomparso, padre Domenico. Non è stato semplice riuscire a far giungere fin quassù ben sei padri cappuccini, era presente ovviamente anche il nostro parroco don Simone e devo dire che è stata una giornata per tutti noi abitanti della borgata piena di emozioni, sentimenti e diversa dal solito. Nell’occasione, sono stati ricordati – afferma il sacrestano Bini organizzatore dell’evento, avendo contatti con padre Fabiano – gli altri sacerdoti e frati originari della borgata sia in vita che scomparsi: padre Vittorio Duranti, padre Silvano Remaggi, padre Daniele Duranti, padre Luigi Forfori, don Dino Rovetti, don Giuliano Giuliani, oltrechè padre Domenico Remaggi. Ci siamo dati appuntamento con i padri Cappuccini di Vittoria Apuana al prossimo anno, per rivivere un momento così intenso di fede, nel ricordo di persone che hanno dato e danno lustro alla nostra piccola borgata di montagna".

Roberto Oligeri