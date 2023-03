“Mercoledì” e la famiglia Addams del Volley Pontremoli conquista il Carnevale

Il tempo dello spasso e della baldoria nella città murata dal tempo del Barbarossa è sempre stato legato a giochi guerreschi tra giovani, che magari si prendevano a bastonate o a sassate e l’occasione più propizia era proprio il giorno di Carnevale. Nel terzo millennio prevalgono invece gare che vengono decise a furor di like ed emoticon diffusi sui social. Così per il carro più bello del reame pontremolese, che ha totalizzato 658 preferenze sommate attraverso le Facebook e Instagram di Pontremoli Today, è stato ‘Mercoledì’, ispirato ai personaggi televisivi Usa della famiglia Addams, realizzato dall’Asd Volley Pontremoli. Tante piccole Mercoledì, Morticia Addams, Mano e zio Fester, fuoriuscivano e rientravano da questo mezzo, curato nei minimi dettagli e con tanto di dj a bordo, pronto a far ballare e divertire tutti i presenti. Al secondo posto con 492 consensi il carro dei pirati del Comune di Filattiera. Dalla loro prua hanno seguito la corrente e si sono fatti largo nella competizione. Terzo posto per ‘Gatte da Pelare’ (450 like) che con orecchiette e baffetti hanno incantato e divertito il pubblico.

Di seguito si sono classificati il carro rappresentante la fortezza medievale costruito da Pro Loco Pontremoli e Compagnia del Piagnaro. Armigeri e dame hanno tenuto alto l’onore del Libero Comune di Pontremoli ottenendo 384 preferenze. Al quinto posto con 381 voti, il carro ‘Disneyland Teglia’: le coloratissime guglie del suo castello e i simpaticissimi topolini alla guida hanno sfilato e rallegrato i numerosissimi bambini presenti ai cortei. La premiazione del concorso dei carri sabato alle 12 nella sala dei Sindaci in Municipio.