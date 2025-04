Mercato dei fiori rinviato. Il 10 maggio la vetrina in piazza. Piante e prodotti biologici tipici

In occasione del lutto nazionale proclamato per la morte di Papa Francesco Bergoglio la ‘Festa dei fiori’ in programma per sabato è stata rinviata al 10 maggio. "Una decisione che va al di là del lutto nazionale – spiega la consigliera Letizia Carusi –. Abbiamo fatto questa scelta perché vogliamo rendere omaggio alla figura di Papa Francesco, al suo operato e ai suoi insegnamenti. Il 10 maggio sarà un’occasione speciale per fare gli auguri a tutte le donne e a tutte le mamme". "È giusto rimandare per rispetto e omaggio a una figura importante come Papa Francesco – aggiunge l’assessore al Commercio Lara Benfatto –. Grazie alla collaborazione di Coldiretti e di tutti gli operatori siamo già riusciti a trovare una nuova data e siamo quindi felici che il prossimo 10 maggio tornerà in centro storico un evento di alta qualità e tanto amato e atteso da tutti come la Festa dei fiori". L’evento è promosso dal Comune in collaborazione con Coldiretti e la partecipazione dell’associazione Crisoperla e si svolgerà in piazza Alberica e piazza delle Erbe.

In vendita fiori, prodotti biologici e tipici, miele, piante aromatiche e da orto. In programma anche conversazioni e incontri con produttori e coltivatori, degustazioni e uno spazio dedicato all’arte con mostre ed esposizioni. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 ci sarà il workshop di mosaico ‘Muro delle rose’ con Suzanne Spahi. Dalle 8 alle 13 in piazza delle Erbe sarà protagonista il mercatino dei prodotti biologici e tipici in collaborazione con l’associazione Crisoperla, mentre a partire dalle 9 si terranno anche degli incontri con i produttori agricoli su fiori e agricoltura biologica. Gran finale in musica a partire dalle 17 al palco della Musica di piazza Gramsci con l’esibizione della scuola di Musica comunale.