Mercatini di Natale a Castagnola

Per la prima volta a Castagnola arrivano i… mercatini di Natale. Un’iniziativa dell’associazione La Palma, guidata dal presidente Marco Battistini. Nata da poco più di un anno, l’associazione si è messa in gioco da subito con tante iniziative anche a carattere solidaristico per coinvolgere la comunità locale e il periodo delle feste natalizie rappresenta un momento particolare dove l’obiettivo deve essere quello di creare un’atmosfera gioiosa e luminosa da condividere con il paese e non solo. Per questo nella Piazza dei Coccodrilli, famosa appunto per le statue realizzate dallo scultore Girolamo Ciulla, sarà allestito un piccolo mercatino natalizio con oggetti di hobbistica nelle giornate del 14 e 15 dicembre. Tutto il ricavato sarà devoluto alla parrocchia della Madonna del Pianto per sostenere le iniziative che porta avanti a favore dell’intera comunità di Castagnola e in particolare dei giovani.