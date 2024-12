Mercati ambulanti straordinari: Anva dice no

"Anva a Confesercenti non è d’accordo con la formula dei nuovi mercati straordinari". Lo scrive nero su bianco Adriano Rapaioli (nella foto), direttore di Confesercenti che, pec alla mano, come già fatto dal presidente Anva degli ambulanti, Daniele Tozzi, contesta all’assessore Lara Benfatto di aver cancellato due mercati straordinari preziosi per recuperare i guadagni persi per allerte arancio e maltempo. "Durante gli incontri di concertazione Anva ha espresso una soluzione diversa da quella adottata dall’amministrazione – prosegue Rapaioli –, e cioè lo svolgimento di tre mercati straordinari, due a Marina e uno ad Avenza, con la stessa pianta organica e nella stessa sede dei mercati settimanali. n questo modo ne avrebbero beneficiato gli ambulanti dei mercati settimanali lavorando queste domeniche natalizie senza dover sostenere altri costi aggiuntivi di suolo pubblico e marche da bollo. Questa soluzione è stata formalizzata da Anva con una richiesta al Comune protocollata in data 5 novembre 2024 con numero di protocollo 91509. Per capire cosa ne pensano gli ambulanti partecipanti ai mercati settimanali di questa decisione dell’amministrazione sarebbe opportuno sentire direttamente le opinioni degli stessi. Oltre alla questione economica – prosegue Rapaioli – è importante il fatto che l’unico criterio di assegnazione del posteggio in queste due fiere è quello dell’anzianità di iscrizione al registro ditte della Camera di commercio – conclude Rapaioli – , quindi diversi operatori dei mercati settimanali rischiano di rimanere esclusi".