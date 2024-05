Memorial Pablo Giuliotti. Iscrizioni entro domani

Pablo amava lo sport. I suoi amici non l’hanno dimenticato e anche quest’anno sono pronti per organizzare, al parco della Camilla di Aulla, la nuova edizione del Memorial Pablo Giuliotti. Un evento sportivo e solidale per Pablo, morto prematuramente nel novembre 2015. Il torneo si volgerà dal 3 al 14 giugno, c’è tempo fino a domani per iscriversi. Possono partecipare al massimo 10 squadre. Il Memorial è un torneo di pallavolo misto per tutte le categorie: grandi, under e mini, ma è anche un momento di convivailità con stand enogastronomici ogni sera e di solidarietà con raccolte fondi per beneficenza. Dopo la forte richiesta dello scorso anno, è stata aperta una prevendita di magliette edizione 2024, il ricavato sarà devoluto per opere benefiche. La scomparsa di Pablo aveva sconvolto la comunità aullese: morì a 27 anni per una encefalite. Era figlio di Giorgio Giuliotti e Marilena Rosaia, perché lavorava nella ferramenta del padre in via Nazionale.