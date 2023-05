Meloni al fianco di Persiani "Accordo sul mio nome senza compromessi Così ritrovata l’unità"

"È ufficiale! La nostra bellissima corsa verso il ballottaggio continuerà con il sostegno di tutto il centrodestra…". Inizia così il post di Francesco Persiani, rilanciato sui suoi social, con cui annuncia di aver ricevuto l’endorsement dal centrodestra ’a reti unificate’. Precisando che l’accordo sul suo nome "arriva senza condizionamenti e senza compromessi".

"Sono contento di poter dare questa buona notizia ai tanti massesi e alle tante massesi che hanno apprezzato il nostro lavoro negli anni e che guardano con fiducia al futuro della nostra città – spiega Persiani – Sono doppiamente contento perché l’accordo sul mio nome arriva senza condizioni e senza compromessi ma con la volontà autentica di salvaguardare quanto abbiamo fatto di buono in questi anni e di realizzare un futuro sempre migliore per Massa e i suoi cittadini, facendo squadra con tutto il governo nazionale. Per questo ringrazio le quattro forze politiche che animano il governo Meloni e i loro coordinatori regionali perché hanno dimostrato che la buona politica è capace di ritrovare l’unità e mettere le gambe alle buone idee".

In vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia Toscana, onorevole Fabrizio Rossi, il sindaco di Montecatini Luca Baroncini coordinatore regionale della Lega, il consigliere regionale Marco Stella coordinatore regionale di Forza Italia, e il sottosegretario Giorgio Silli coordinatore di Noi moderati si preparano alle battute finali in vista della due giorni elettorale. "Il centrodestra sosterrà unitariamente Persiani al ballottaggio – dicono – Non dobbiamo permettere di far tornare indietro le lancette dell’orologio, ma guardare alla buona amministrazione e al futuro che ci aspetta per i prossimi cinque anni, restando forti e coesi. Pertanto, facciamo appello a tutti di appoggiare al ballottaggio chi guarda al futuro della Toscana".

"Il centro destra resta unito attorno all’unica figura di Francesco Persiani, il candidato che ha ottenuto oltre il 35% delle preferenze, e risultato vincente per il ballottaggio, proprio perché capace di aggregare le diverse anime politiche, assieme a un grande mondo civico, e che ha dimostrato di poter affrontare e portare a termine le sfide del futuro. Un’unità che converge sul contrapporsi al Pd, il solo partito rimanente dell’altro candidato, a cui non possiamo restituire la città con il rischio di rimanere fermi, o peggio ancora tornare indietro, e continuare a non ricevere il trattamento che la nostra amata Massa merita come accaduto nei troppi decenni di mal governo della sinistra", così in una nota diffusa dallo stesso Francesco Persiani, che illustrando le sue proposte Persiani osserva anche che per farle "c’è bisogno che gli elettori non solo tornino alle urne, ma che eserciti il proprio diritto anche quell’ampia fetta che non ha votato al primo turno – conclude – La scelta è tra la politica del fare, del buon governo di centro destra che abbiamo dimostrato di poter attuare o restituire la città a quella sinistra che in decenni di governo non ha portato ad alcuno sviluppo né crescita. La scelta è tra una Massa ancora più bella e una in cui continuerà a regnare l’immobilismo".