Medici di famiglia. Arriva Drapchind

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che dal 4 dicembre, nell’ambito territoriale dell’Alta Lunigiana, la dottoressa Alessandra Drapchind inizierà il suo incarico provvisorio di medica di famiglia, con ambulatorio ad Arpiola di Mulazzo, in piazza del Municipio 1. L’incarico è stato conferito in attesa della definizione delle procedure per l’arrivo di nuovi medici di famiglia a tempo indeterminato. L’Asl ricorda che è sempre possibile scegliere o cambiare il medico di famiglia online da pc o dispositivi mobili.