“McDonald’s” offre lavoro Una giornata di colloqui per selezionare 50 giovani

Cinquanta candidati da introdurre nel team di lavoro che manda avanti il ristorante di McDonald’s sull’Aurelia e non solo. E dureranno una giornata, quella del 7 settembre, selezioni e colloqui nel locale di Sarzana. È un piccolo esercito quello che il titolare dei McDonald’s di Massa e Sarzana vuole inserire nello staff: "ragazzi attivi, poiché questo è un lavoro tutt’altro che sedentario, che sappiano lavorare in gruppo e siano ben comunicativi" spiega Fabio Giardino. "C’è stato un aumento del lavoro in questo periodo, e dunque in vista anche di future aperture e dei piani di sviluppo, queste 50 persone serviranno a sostenere questo alto livello di flussi" continua Giardino. E così ha organizzato una giornata di selezioni nel locale di via Variante Aurelia 49 a Sarzana. I candidati potranno scoprire come funziona il lavoro da McDonald’s, conoscere gli spazi del ristorante, confrontarsi con gli attuali dipendenti, poi sottoporsi ai colloqui.

I requisiti necessari? "Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca […] McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida". Spiega l’azienda in una nota e descrive "un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità". E specifica che verranno proposti contratti di apprendistato o determinati per la stagione previsti dal contratto nazionale del turismo, ma senza preclusioni verso ulteriori sviluppi. "Abbiamo diversi ragazzi che lavorano mentre stanno concludendo il loro percorso di studi, – spiega il titolare – e per questo abbiamo turni solo serali o limitati al week end per organizzarci anche in base alle loro necessità". Le persone selezionate verranno inserite dunque in un percorso di formazione e la retribuzione sarà quella prevista dal contratto. Gli interessati possono iscriversi fino al 31 agosto, tramite la pagina o App McDonald’s nella sezione "lavora con noi" alla giornata di selezioni del 7 settembre a Sarzana o inviare il proprio curriculum a [email protected]

Gabriele Ratti