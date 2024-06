Maxischermo allo stadio. Corsa per un posto per la partita dell’anno

Tutto esaurito per la semifinale di ritorno dei playoff di serie C Benevento-Carrarese di stasera. I tagliandi gratuiti per assistere alla gara dal maxischermo dello stadio dei Marmi sono andati letteralmente a ruba in mezza giornata. Tutti in fila per il tagliando all’ex punto informazioni dello stadio: pacche sulle spalle, abbracci, tutti felici di esserci e ritirare il biglietto gratuito per assistere alla partita che comincerà alle ore 21.

Sul prato dell’impianto il Comune di Carrara allestirà un maxischermo per consentire ai tifosi di assistere gratuitamente alla partita trasmessa in diretta da Sky. Il maxischermo sarà posizionato di fronte alla tribuna dello stadio comunale. I cancelli apriranno alle 19,30, ma per accaparrarsi i posti migliori in molti si presenteranno allo stadio già nelle ore del primo pomeriggio. Viste le disposizioni in materia di sicurezza e data la capienza limitata della tribuna (990 posti più 8 portatori di handicap e 8 accompagnatori) per accedere allo stadio sarà necessario presentare uno dei tagliandi, gratuiti, che sono stati distribuiti ieri pomeriggio alla biglietteria dell’impianto. Il Comune informa inoltre che oggi la biglietteria non sarà aperta perché i tagliandi gratuiti sono terminati. L’amministrazione comunale inoltre invita i tifosi a recarsi allo stadio solo se muniti del tagliando d’ingresso. Intanto oltre ottocento tifosi di stanno dirigendo a Benevento per supportare dal vivo i ragazzi dell’allenatore Calabro, impegnati nell’impresa di conquistare la finale dei playoff e cercare poi di coronare il sogno della serie B. Una promozione che la città e i tifosi sognano da anni, e che ora è sempre più vicina. In città c’è molta ansia per questa semifinale e come sempre nessuno fa pronostici per scaramanzia. Ma la speranza è davvero grande. Alla Carrarese (che all’andata ha vinto 1-0) basterà anche il pareggio. In caso di sconfitta con un gol di scarto si andrà ai supplementare ed eventualmente ai rigori, L’aria è carica di energie e di speranze e il fatto di poter vedere la partita all’interno dello Stadio rende l’atmosfera ancora più suggestiva. Già pronti e cori e striscioni a sostegno dei giocatori azzurri, che con questa partita si giocheranno il tutto per tutto. Tantissimi anche i tifosi che guarderanno la partita in uno dei tanti bar che trasmette la diretta, mentre gli altri vedranno lo scontro direttamente da casa.