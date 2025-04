Maxi pulizia delle spiagge. In campo anche i detenuti

Una mano aiuta l’altra e tutte insieme puliscono l’arenile apuano dai rifiuti e dalle plastiche, ma soprattutto dall’incuria di quanti (ancora troppi) non ritengono che questi luoghi siano bellezze da rispettare. Scalda i motori la prima iniziativa della bella stagione targata Plastic Free Odv Onlus, in collaborazione con Asmiu e con il progetto “Seconda Chance“ della Casa di Reclusione di Massa. Il Comune di Massa, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione ambientale e tutela del territorio, ha concesso il patrocinio al’iniziativa “Pulizia ambientale Plastic Free - Clean Up“. L’appuntamento è per sabato a partire dalle 10 con ritrovo al Bagno Rap (viale Vespucci 82).

"Facciamo questo evento andrà in scena in contemporanea a più realtà italiane, come Cagliari, una decina di località in tutto. E con Seconda Chance sarà portato un gruppo di detenuti in spiaggia per contribuire alla realizzazione della raccolta di rifiuti e plastiche – spiega Daniele D’Alessandro – Puliremo la zona della spiaggia libera, andando verso il Pontile e verso nord dunque Carrara e zone limitrofe. L’iniziativa durerà un paio d’ore, ci si può iscriversi fino alla mattina stessa dell’evento. Al momento in tutto siamo già intorno a quota 40 iscritti".

Quanto alle attrezzature, D’Alessandro precisa: "Avremo una minima fornitura di guanti stile giardinaggio e pinze, i volontari potranno portare anche propri strumenti. I minori possono partecipare, accompagnati dai genitori previa compilazione di un apposito modulo. Forniremo anche i sacchi per la raccolta, che sarà indifferenziata urbana: andiamo a caccia di carta, mozziconi, plastica e ci aspettiamo di trovare anche qualche ingombrante, purtroppo".

Lo scorso anno i volontari si erano dedicati, tra le altre cose, anche alla pulizia del litorale in area colonia Ugo Pisa. "Ci aspettiamo grande affluenza, molti sono cittadini locali ma arriveranno come sempre tanti turisti e persone con seconde case – chiude D’Alessandro – Il mio appello è sempre ad aderire per diventare volontario, abbiamo sempre bisogno di nuove forze per organizzare sempre nuovi eventi. Spesso siamo in rete con la realtà versiliese. Alle 10.30 di sabato avrà inizio la pulizia ambientale della spiaggia e delle aree limitrofe, alle 12 è fissato il termine delle attività con successivo ritiro dei rifiuti a cura di Asmiu. L’obiettivo è coinvolgere la cittadinanza in una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente, promuovendo comportamenti responsabili. Info contattando Daniele D’Alessandro (347 0806938) e Sara Quitavalle (327 0997543).

Irene Carlotta Cicora