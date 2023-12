Maxi controlli di polizia in provincia. Contrasto alla micro-criminalità

Servizi straordinari della polizia di Stato. In particolare, il questore Santi Allegra ha disposto un servizio congiunto, cui hanno partecipato, oltre a personale del commissariato di Carrara e del reparto Prevenzione Crimine di Firenze, anche la squadra mobile e la divisione polizia amministrativa e sociale, finalizzato a prevenire e contrastare episodi di microcriminalità, spaccio di stupefacenti e illegalità diffusa. Nel corso dell’attività, gli agenti hanno effettuato controlli a carico di esercizi commerciali, attivi nel settore dei giochi e delle scommesse, al fine di verificarne la regolare gestione e l’eventuale presenza di minori. I controlli in particolare hanno riguardato tre locali, soggetti a licenza ex articolo 88 del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza raccolta di scommesse e video lottery terminal, situati nel Comune di Massa, con l’identificazione di 40 soggetti e la contestazione di una sanzione amministrativa per aver riscontrato la mancanza dei cartelli per il divieto di fumo. Nello stesso contesto, nel territorio del Comune di Carrara, l’attività si è svolta con particolare riguardo nel centro storico, nei principali centri di aggregazione giovanile, al fine di contrastare fenomeni di “malamovida”, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, spesso luogo ritrovo di persone senza fissa dimora, nei luoghi di maggiore concentrazione di cittadini extacomunitari e a Marina di Carrara nel cosiddetto quadrilatero della movida. Complessivamente, sono stati effettuati 4 posti di controllo con un totale di 50 veicoli controllati, 103 in tutto le persone identificate, di cui 12 gravate da precedenti di polizia, e 3 gli esercizi pubblici controllati.

Le operazioni svolte congiuntamente dal personale della Questura rientrano nella più ampia prospettiva di intensificazione dei controlli del territorio nella provincia apuana, sia nel breve che nel lungo periodo, per garantirne le condizioni di sicurezza, attraverso la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, e consentire alla collettività di trascorrere con serenità le prossime festività natalizie, rinnovando la volontà della Polizia di Stato di “esserci sempre”, a garanzia della sicurezza e della tutela dei cittadini.