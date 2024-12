Maxi cantiere nel cuore di Capanne. Viabilità completamente cambiata

"Non si poteva fare altrimenti. Rischiavamo di avere la strada principale ferma per molto più tempo. Ci sarà un’assemblea il 28 alle 15 al cinema Rosi per spiegare i lavori alla cittadinanza". Lo dichiara il sindaco di Montignoso, nonché presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. C’è ancora tempo, i lavori inizieranno il 14 febbraio, ma tra la comunità c’era già da giorni l’ipotesi di questo maxi cantiere che sicuramente porterà disagi ai residenti, nonché al tessuto commerciale.

Nella pratica: il cantiere interesserà via Roma, la strada principale delle Capanne, frazione di Montignoso. Gaia ha intenzione di mettere mano a una rete idrica bisognosa di un restyling. Sul piatto c’è mezzo milione di euro, le ruspe concluderanno i loro lavori entro aprile. "Siamo consapevoli – dice il sindaco – che ci sarà qualcuno che storcerà il naso, ma non potevamo fare altrimenti. Alla fine c’era già chi si lamentava quando si facevano lavori meno impattanti. Abbiamo deciso di indire una riunione per dar modo ai cittadini di dire la loro".

Ci saranno importanti novità anche per quel che riguarda il mercato settimanale. Piazza Bertagnini sarà liberata per dar modo alle auto che arrivano dalla Piazza di poter svoltare verso Massa e per avere parcheggi a disposizione. Il mercato sarà quindi posizionato in maniera provvisoria al parcheggio dov’è il distributore vicino alla statua dedicata alle vittime della Seconda guerra mondiale.

Cambierà, forse la cosa più importante, anche la viabilità: viale 8 aprile (via di scorrimento) diverrà a doppio senso, dal distributore al cimitero. "Il cantiere che partirà a metà febbraio sarà complessivamente di 500 metri. Avevamo ipotizzato nel corso di queste settimane di fare i lavori durante la notte, ma vi immaginate le persone che vivono in via Roma come l’avrebbero presa? Si potrà comunque entrare in via Roma a piedi, ci sono le arterie stradali laterali che resteranno aperte. Siamo consapevoli – conclude il primo cittadino – che sarà un disagio, non è la prima volta che la strada che costeggia il fiume viene utilizzata a doppio senso, ma sono fiducioso che si risolverà tutto nell’arco di circa due mesi".