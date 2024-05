Matteo Della Bardella racconta le sue imprese in montagna

L’alpinista Matteo Della Bordella (nella foto) torna in città grazie al Cai. Martedì prossimo alle 21, l’arrampicatore lombardo sarà al cinema Garibaldi ospide del Club alpino per presentare il suo nuovo libro ‘La vetta della vita’ e raccontare ai presenti le sue ultime imprese. A dodici anni ha iniziato a coltivare la passione per la montagna, grazie al padre che lo accompagnava nelle prime uscite. Poi le vie classiche sul monte Civetta, in Marmolada, Pizzo Badile e sul Gran Capucin, fino al premio Grinetta d’oro che viene conferito al miglio alpinista italiano. Ha aperto nuove vie in Groenlandia, Messico, Svizzera, Pakistan, Terra di Baffin e Wendenstocke.

Classe 1984, una laurea in ingegneria e l’obiettivo di raggiungere la vetta più alta. Matteo Della Bordella è si confronta da tempo con alti gradi di difficolta e una lista di arrampicate che lo fanno salire sul gradino più alto con i grandi di questo sport. L’alpinista dal 2018 è presidente dei Ragni di Lecco e l’anno seguente ha pubblicato il suo primo libro: ‘La via meno battuta’.