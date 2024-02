Mattatori in campo. Tutti promossi

BLEVE 6. Mai impegnato se non su un’uscita provvidenziale di Illanes. ILLANES 6. E’ più propositivo del solito ma fallisce un gol semplice. DI GENNARO 6,5. Tempestivo negli anticipi e sempre autoritario nel gioco aereo. IMPERIALE 7. Interpreta al meglio le richieste del mister fornendo un paio di assist notevoli per Panico e Della Latta. GRASSINI 7. E’ tornato il pendolino che conoscevamo. Spinge molto a destra confezionando tanti assist e sfiorando anche l’eurogol col piede sbagliato. Dall’88’ ZANON n.g. DELLA LATTA 7. Ottima gara. Si è rivisto anche in un’incursione delle sue che per poco non sortiva il gol. SCHIAVI 7. Dai suoi piedi passano tanti palloni. Ha il grande merito di decidere la contesa con una punizione potente. Dal 78’ CAPEZZI n.g. CICCONI 7. Genio e sregolatezza. Esalta per certe giocate di qualità ma a volte i virtuosismi non risultano funzionali. PANICO 7. Stavolta rimane a bocca asciutta ma anche senza il gol la prestazione è maiuscola. Imprendibile nel dribbling, pericoloso nelle conclusioni, generoso nei ripiegamenti. Dall’88’ FINOTTO n.g. BELLONI 6. Si fa vedere con un tiro dal limite ed un paio di buone intuizioni ma non incide ancora come potrebbe. Dal 62’ MOROSINI 6. Riesce a ridare vitalità ad una Carrarese che stava accusando un momento di stanca. CAPELLO 7. Colpisce una traversa, gioca nello stretto con grande tecnica e si conferma un ottimo centravanti di manovra. Dal 78’ GIANNETTI n.g. ALL. CALABRO 7. La sua Carrarese replica la bella prova con la Torres.

Gianluca Bondielli