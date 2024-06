Matrimoni civili. Montignoso apre sedi da fiaba

Non solo villa Schiff o il castello Aghinolfi, peraltro in attesa di riapertura. Il Comune di Montignoso ha intenzione di allargare le sedi per celebrare i matrimoni civili e permettere alle coppie di festeggiare il giorno più bello in luoghi suggestivi. D’altronde lo permette il codice civile che definisce come ‘casa comunale’ dove officiare il rito civile, "un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività", non per forza in via esclusiva ma anche solo in determinati giorni, periodi dell’anno.

Per questo l’amministrazione del sindaco Gianni Lorenzetti ha valutato l’opportunità di concedere la possibilità di contrarre matrimonio civile o costituire unione civile, a tutti i cittadini anche non residenti nel Comune di Montignoso, oltre che nelle sedi già autorizzate, anche in altri alberghi o strutture ricettive ma pure edifici o ville di particolare valore storico, architettonico, ambientale o artistico. Immobili che saranno individuati dopo una manifestazione di interesse aperta al territorio: se gli edifici proposti risulteranno idonei allora saranno istituiti uno o più separati uffici dello stato civile nei locali di proprietà privata che siano nella "disponibilità giuridica del Comune". Quindi si parte da qui: gli uffici di Montignoso nei prossimi giorni avvieranno la procedura per il riconoscimento di uno o più spazi in strutture private, da destinare alla celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili. Ci sono alcune condizioni da rispettare: spazi da concedere in comodato gratuito per tre anni e che ci sia un locale idoneo alla celebrazione dei matrimoni.