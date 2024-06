Matematica e logica, il ’Fermi’ è super. Brillanti successi nelle finali nazionali

Un maggio trionfale per il Liceo scientifico Fermi. Da molti anni il liceo partecipa ai Giochi del Mediterraneo e ai Giochi Logici. Due iniziative che, dall’anno scorso, fanno parte anche di un percorso di tutoraggio con l’istituto comprensivo Malaspina – sia nel plesso della primaria ’Dante Alighieri’ che della media – e con la media Giorgini di Montignoso per avvicinare anche i più piccoli a questo tipo di giochi. I Giochi del Mediterraneo richiamano a quell’incontro felice tra culture che ha come fulcro proprio il nostro mare, capace di far brillare i vari talenti, e che in questo caso concentra l’attenzione sulla matematica pura. Giochi sì, ma fino a un certo punto perché si tratta di un concorso matematico che annualmente viene organizzato dal dipartimento di matematica dell’Università di Palermo e prevede una competizione agguerrita tra i partecipanti, che si confrontano inizialmente a livello d’istituto, poi a livello regionale e quindi nazionale.

Due studenti del Liceo scientifico Fermi, accompagnati dal professor Massimo Giusti, erano alla finale nazionale a Palermo dove hanno raggiunto un risultato davvero ragguardevole: Francesco Bondielli, della 1ª B, si è classificato al 4° posto – a pari punteggio del primo classificato e quarto solo per ordine di consegna – e per questo sarà segnalato al Ministero per la valorizzazione delle eccellenze; Andrea Falsone (2ª B) ha ottenuto comunque un lusinghiero 22° posto.

La finale dei Giochi Logici, invece, è stata ospitata a Modena, per una gara che richiede sicuramente uno studio ma soprattutto una grande competenza: solo nella prima fase infatti la tipologia di esercizi è dichiarata in anticipo, dopo diventa fondamentale comprendere con molta cura la richiesta del quesito e i vincoli a esso abbinati, dovendo affrontare percorsi e giochi mescolati tra loro e un domandone finale a scatola chiusa. Anche qui sono stati protagonisti alcuni studenti del liceo Fermi, accompagnati dalle professoress Maria Grazia Marzario e Rosita Vita. Nelle gare individuali si è piazzato al 4° posto, per il triennio, il pluripremiato Tommaso Teani di 4ª B, che ogni anno riesce a posizionarsi nei primi posti. Nella gara a squadre, per il biennio, ha vinto il titolo la squadra del Fermi ’Persi in un labirinto magico’, composta da Emanuele Armanetti, Filippo Francini, Giulia Mariotti e Veronica Lucia, tutti della 2ª C. Applausi per tutti, ragazzi e docenti.