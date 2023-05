"Massimo risultato con poche risorse": la soddisfazione dei civici

Soddisfazione del gruppo di ‘Massa Insorge’ per il risultato elettorale. Un commento a caldo quello del candidato sindaco Marco Lenzoni, ed è un’impressione tutto sommato positiva la sua per un risultato ritenuto comunque buono considerata il fatto che la lista presentata è stata creata solo poche settimane fa, e le risorse decisamente inferiori per la campagna elettorale rispetto ai partiti più strutturati. "Si tratta per noi di un risultato assolutamente dignitoso – ha commentato Lenzoni – : abbiamo avuto un riscontro importante da parte dell’elettorato. Un pugno di lavoratori è riuscito a non sfigurare e prendere diversi voti, andando a sfidare partiti decisamente più grandi e agguerriti, che hanno portato tanti nomi noti della politica italiana in visita in città. Noi con 800 euro di colletta per finanziare la campagna elettorale e poche settimane di vita come lista civica, abbiamo ottenuto un risultato di tutto rispetto che ci da grande soddisfazione" Il candidato sindaco Lenzoni, nel confermare che al secondo turno la sua lista civica non appoggerà nessuno dei due contendenti al ballottaggio, si è soffermato ulteriormente sulla natura della sua compagine e sui suoi candidati, ringraziandoli per l’impegno profuso durante queste dure e frenetiche settimane di campagna elettorale.

"I nostri candidati hanno fatto campagna elettorale nelle ore di buco dal lavoro – aggiunge – e questo direi che deve essere sottolineato. La percentuale che siamo riusciti ad ottenere col voto dei cittadini massesi per noi è un punto di partenza, oltre che un riconoscimento dignitoso. in alcuni seggi abbiamo preso quasi la metà o un terzo dei voti di Unione Popolare e 5 Stelle messi insieme. ‘Massa insorge’ può essere contenta di questa percentuale ottenuta alle urne".