Massese Rosa ristretta. Sarà una difesa inedita

E’ un periodo complicato a livello di infortuni per la Massese che sta preparando il derby col Real Forte Querceta con qualche assenza di troppo, soprattutto in difesa. Mister Pisciotta, infatti, continua ad aver fuori i suoi due giovani centrali Nico Quilici e Marco Romiti per guai che potrebbe rivelarsi seri. Il classe 2004 è alle prese con una fastidiosa pubalgia mentre il classe 2003 lamenta un problema ai legamenti, ancora da valutare pienamente. A completare il quadro si aggiungono le imperfette condizioni di Tiziano Andrei che sta stringendo i denti e giocando con le infiltrazioni in queste ultime gare a causa di una piccola ma dolorosa frattura. Stando così le cose al "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi domenica il tecnico siciliano, assente in panchina per la nota squalifica, dovrà inventarsi ancora qualcosa là dietro dove come centrale è già stato più volte arretrato il centrocampista Tommaso Cecilia. L’alternativa, con la speranza che Andrei non dia forfait, è quella di lavorare sul giovane Lorenzo Bossini (classe 2006) per poter schierare lui al centro della difesa invece che in fascia.

La politica della società sin qui è stata molto attenta all’inserimento di giovani promettenti e l’intenzione, in caso di necessità estrema, è quella di non tornare sul mercato degli svincolati ma di guardare alla propria Juniores puntando su qualche ragazzo a cui far fare le ossa in prima squadra. La ristrettezza di organico in casa bianconera coinvolge anche altri giocatori come Davide Nannipieri ed Andrea Lorenzini, autore del gol del pari con la Cuoiopelli all’ultimo respiro, che si è fermato in questi giorni. Nel conto, infine, bisogna mettere la squalifica del capitano Andrea Vignali che finirà soltanto ai primi di marzo. E’ un momento, insomma, nel quale la Massese dovrà compattarsi per non perdere terreno in una classifica che è stata brava a risollevare.

