Massese Mariani da forfait. Opportunità per Cozzolino

Niente da fare per Alessio Mariani. Il portiere titolare della Massese, costretto ad uscire negli ultimissimi minuti della gara di domenica a Santa Croce sull’Arno per un problema alla caviglia, sembra non riuscire a recuperare e il suo posto tra i pali domani contro il Real Forte Querceta dovrebbe essere preso dal pari età Matteo Cozzolino. Il classe 2001 ex Magra Azzurri avrà così la possibilità di dimostrare il proprio valore in una gara sentita ed importante come quella del derby contro il Real Forte Querceta. Per quanto riguarda gli altri giocatori che erano in dubbio è sfebbrato Andrea Vignali che a questo punto sarà della partita. Resta da capire se dall’inizio o in corso d’opera. Fra l’altro quello del ricorso o meno ai tre attaccanti è uno dei dubbi del tecnico Massimiliano Pisciotta che dopo il buon riscontro avuto contro la Cuoiopelli, dove ha schierato contemporaneamente Lorenzini e Goh a supporto del centravanti Buffa, è tentato di proseguire col più offensivo 3-4-3 rispetto al modulo base del 3-5-2 con cui aveva affrontato le precedenti gare.

Non ha ancora smaltito completamente la febbre, infine, Tiziano Andrei il cui impiego verrà valutato in queste ultime 48 ore. Si tratterebbe indubbiamente di un’assenza pesante perché il difensore massese è il leader indiscusso del reparto arretrato. Senza di lui il ruolo di centrale perde un interprete duttile per capacità di lettura del gioco e di anticipo. Per sostituirlo mister Pisciotta dovrebbe affidarsi a uno tra Romiti e Quilici inserendo come terzo difensore Nicolini. La Massese è stata condannata in settimana al pagamento di un ammenda di 1000 euro in quanto il Tribunale Federale Territoriale per la Toscana ha accolto il deferimento da parte della Procura Federale per i fatti accaduti al termine della gara Pro Livorno-Massese dello scorso campionato riconoscendo la responsabilità oggettiva della società apuana.

Gianluca Bondielli