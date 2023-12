Massese, i nuovi acquisti in casa: "Terigi, Fortunati e Vignali il top"

Riprenderà solo ad anno nuovo, segnatamente il 2 gennaio, la preparazione della Massese al girone di ritorno del campionato d’Eccellenza. A gennaio è prevista anche la riapertura del mercato dei professionisti ma la società bianconera non ha intenzione di farvi ricorso. "Quello che dovevamo fare lo abbiamo già fatto a dicembre – spiega il direttore generale Augusto Cantoni -. Abbiamo già una rosa composta da 25 elementi e non avrebbe senso metterne in casa altri. Diciamo che i tre nostri acquisti saranno Terigi, Fortunati e Vignali che speriamo di riavere a disposizione quanto prima. Stiamo parlando del resto di tre top player per la categoria, uno per reparto, che possono alzare ulteriormente e notevolmente il tasso qualitativo della squadra".

Vignali e Terigi mancano da tanto, Fortunati da un po’ meno tempo ma l’assenza di tutti e tre si è fatta sentire eccome. "Terigi è il nostro pilastro difensivo – conferma Cantoni – l’uomo di riferimento che adesso potrà contare su un compagno d’esperienza come Zavatto".

"Anche il giovane Del Pecchia – prosegue nella sua analisi lo stesso Cantoni – ha avuto una crescita costante e potrà progredire ancora sorretto da loro due. A centrocampo Fortunati per caratteristiche è importante in questo modulo perché garantisce filtro e copertura. E’ sulla strada del pieno recupero e contiamo di poterlo impiegare quanto prima. Il giocatore che dovremo aspettare ancora un po’ è Vignali perché la sua tempistica è più lunga ma quando potremo avere un attacco con lui, Buffa e Maggiari – conclude nella sua analisi Cantoni – saranno problemi per gli avversari". Un anno che sta per cominciare che si prospetta essere un periodo di grandi sfide per le zebre. Gianluca Bondielli