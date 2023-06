Massa San Carlo, buona la prima Tutti di corsa con la Gas runners

di Alessandro Salvetti

Buona la prima per la Massa-San Carlo, la corsa a cronometro organizzata da Gas Runners Massa sotto l’egida della Uisp, con la collaborazione dell’Afaph ed il patrocinio di Comune di Massa e Provincia. Nel tardo pomeriggio di sabato ha invaso il centro storico con decine di atleti provenienti non solo dalla nostra zona ma anche da fuori regione. A trionfare al termine dei 5,7 chilometri del percorso - che dall’interno di Palazzo Ducale ha portato i podisti alla spettacolare terrazza panoramica di San Carlo dopo aver attraversato varie strade del centro e via dei Colli - è stato Raffaele Poletti dell’Atletica Castello, che ha chiuso in 21’31’’ davanti al padrone di casa della Gas Runners Andrea Alberti (21’56’’) e ad Emanuele Scotti dell’Atletica Camaiore (22’43’’). Fra le donne, vittoria di Margherita Cibei (Atletica Alta Toscana) con il tempo di 24’44’’, seguita da Luciana Bertuccelli della Gas Runners (25’47’’) e Giada Brizzi (Atletica Alta Toscana) con 27’09’’. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, contenti per aver portato già in questa prima edizione numerosi partecipanti: "Essendo la prima edizione ci sentivamo un po’ inesperti - ha detto Andrea Falchetti, uno dei dirigenti della Gas Runners Massa -, ma tutto è andato per il verso giusto e abbiamo ricevuto complimenti da tanti atleti, alcuni dei quali sono arrivati a Massa da Milano, Modena. Anche il percorso è piaciuto molto sia perché mentre si corre si vede sempre il mare sia perché la salita è costante ma fattibile. Se uno corre e fa quel tratto, gli rimane dentro".

75 gli atleti giunti al traguardo di San Carlo (fra uomini e donne). Numeri importanti, che permettono agli organizzatori di pensare già ad una seconda edizione: "Qualcosa di più di può sempre fare - ha aggiunto Falchetti -, ma per competizioni come queste i numeri sono buoni. Infatti abbiamo già messo in cantiere una seconda edizione assieme agli sponsor che ci hanno già sostenuti quest’anno e che ringraziamo". Questo l’ordine d’arrivo generale (maschile e femminile): 1) Raffaele Poletti (Atl. Castello) 21’31’’, 2) Andrea Alberti (Gas Runners) +25’’, 3) Emanuele Scotti (Atl. Camaiore) +1’12’’, 4) Edoardo Sezzi (DK Runners Milano) +1’20’’, 5) Marco Sagramoni (GP Parco Alpi Apuane) +1’53’’, 6) Daniele Rifredi (Atletica Alta Toscana) +2’06’’, 7) Stefano Ricci (Gas Runners) +2’20’’, 8) Paolo Berti (Pod. Valle) +2’32’’, 9) Fabio Corradini (GS Gabbi) +2’33’’, 10) Giovanni Boccoli (Pol. Gonone Dorgali) +2’40’’.