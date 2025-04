Massa pronta alle celebrazioni. Consiglio solenne al Guglielm. Un cippo di marmo per l’Us Army

Dopo Montignoso anche Massa si prepara a celebrare l’80° anniversario della Liberazione della città. Domani, ale 11.30, si terrà un Consiglio comunale solenne al Teatro Guglielmi. La cerimonia si aprirà con gli interventi del presidente del Consiglio comunale Agostino Incoronato, del sindaco di Massa Francesco Persiani e del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. A seguire prenderanno la parola i rappresentanti dell’Anpi Patrioti Apuani Linea Gotica, della Fivl e di Assoarma. In conclusione si terrà l’orazione ufficiale da parte di Vannino Chiti, presidente dell’Istituto storico della Resistenza Toscana e dell’Età Contemporanea, ex deputato e presidente della Regione. Al termine avrà luogo l’inaugurazione della targa marmorea dedicata alle motivazioni della medaglia d’Oro al Merito Civile della città di Massa posta all’ingresso esterno della sala consiliare ’10 Aprile’. Seguirà un corteo che partirà dall’atrio del Comune per la deposizione delle corone presso i monumenti del centro storico.

Sempre domani, alle 15, ci sarà l’apertura del Rifugio di piazza Aranci gestito dall’associazione Assoarma. Alle 16 saranno inaugurate tre mostre a Palazzo Ducale: si tratta di ’Venti mesi per la libertà nella provincia di Massa Carrara’, ’Primavera 1945, passavano gli Americani ... io mi ricordo’, e quella dei fumetti partigiani dedicati a Pietro Del Giudice (’Un uomo di pace in tempo di guerra’) e ad Aldo Salvetti. Alle 18, nella sala consiliare del Comune, è in programma un convegno, con moderatore Alberto Sacchetti, durante il quale verranno presentati i libri: ’April 1945 Go for broke in Italy’ di Davide Del Giudice; ’In Apuania dalle parate ai rifugi antiaerei’ di Giuliano Marselli” e ’Le difese della Linea Gotica’ di Gabriele Caproni.

Ma le celebrazioni continueranno fino al 25 aprile, giorno della Liberazione d’Italia. Venerdì, alle 17.30, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, l’Associazione Assoarma organizzerà una conferenza tenuta dal generale Carmelo Burgio dal titolo ’Il ruolo del ricostituito esercito nella Liberazione d’Italia’. Sabato, alle 10, sarà inaugurato, in collaborazione con l’Associazione Linea Gotica Tirrenica, un cippo marmoreo in via del Bargello dedicato ai reparti dell’Us Army, seguirà una rievocazione storica con arrivo in piazza Aranci. Alle 16, sempre in piazza, esibizione della Fanfara dei Bersaglieri, alle 18, a Palazzo Ducale, a cura dell’associazione Eventi sul Frigido, convegno su ’Donne e Resistenza massese’ da ’Albertina e le altre’ di Angela Maria Fruzzetti. Oltre agli interventi istituzionali sarà presente Mario Paolisso, il bambino salvato sull’Altissimo nel gennaio 1945. In serata al Teatro Guglielmi concerto del Settimo Torinese Fanfara dei Bersaglieri.