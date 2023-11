Massa picta alla scoperta del cioccolato

Protagonista della puntata di Massa Picta di domani alle 18.30 al Teatro dei Servi – ingresso libero e degustazione gratuita – sarà il cioccolato. La biologa nutrizionista Francesca Ciuffi spiegherà gli effetti benefici del cacao. Una sostanza che se presa pura, tavolette 80-100% cacao, e in piccole dosi giornaliere, è un toccasana per la salute. È un antidepressivo naturale, stimola le endorfine e aumenta la produzione di serotonina, il famoso ormone della felicità. Abbassa la pressione e fa perfino bene ai denti.

Poi ci sono i maestri cioccolatieri che realizzano autentici capolavori, capaci di fare impazzire di piacere le nostre papille gustative. Ne parlerà un grande cioccolatiere come Pierangelo Fanti, produttore della pregiata linea Stainer Chocolate (Pontremoli). Ma il cioccolato non nasce in Italia e allora Andrea Trinci, artigiano cioccolatiere, racconterà come si passa dalla pianta al prodotto finito. Dulcis in fundo, Francesca e Davide Simi parleranno dei loro prodotti dolciari e in particolare del pluripremiato panettone al cioccolato. Finite le chiacchiere si passerà ai fatti con una degustazione gratuita a cura dell’Associazione Cuochi di Massa e Carrara. Così gli incontri – che l’amministrazione comunale dedica all’ambiente, alla salute e al mangiare sano, con particolare riferimento alle produzioni tipiche del territorio Massese, della Lunigiana e Garfagnana – questa settimana si occupano del cibo degli dei. In collaborazione con il Touring Club Italiano, Emozioni della Nostre Terre, negozio di eccellenze gastronomiche della provincia di Massa e Carrara, e associazione Cuochi di Massa e Carrara. Il direttore artistico e conduttore di Massa Picta è Fabrizio Diola, il progetto grafico è di Hive group.