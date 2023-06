MASSA, Microonde sostituiscono l'intervento chirurgico per la termoablazione dei noduli tiroidei

Microonde per la termoablazione dei noduli tiroide evitano l’operazione chirurgica. Un intervento innovativo effettuato dalla Radiologia interventistica dell’ospedale Apuane di Massa, diretta da Alessio Auci. Una seduta per il trattamento di tre pazienti con la termoablazione dei noduli tiroidei con microonde si è svolta nei giorni scorsi, in collaborazione con l’ambulatorio di Endocrinologia di Carrara, gestito da Luca Tomisti e Melissa De Servi, che hanno curato la selezione dei pazienti e si occuperanno dei successivi controlli clinici ed ecografici. Era presente, come supervisore, il direttore della Radiologia interventistica dell’ospedale Pederzoli di Peschiera Camillo Aliberti, grande esperto di queste tecniche.

"La procedura – spiega il dottor Luca Tomisti – può essere valutata in pazienti adulti con noduli tiroidei benigni, sufficientemente grandi da determinare sintomi da compressione locale. In virtù della ridotta invasività può essere considerata anche in pazienti in cui l’intervento chirurgico risulta controindicato e non richiede di assumere terapia sostitutiva con L-Tiroxina". "La termoablazione – proseguono i medici Alessio Auci e Claudio Ceccherini – consiste nel posizionamento mediante guida ecografica un ago sottile all’interno del nodulo tiroideo da trattare, quindi si collega a un generatore che eroga energia bruciando il tessuto bersaglio. La procedura ha una durata di pochi minuti, necessita solo di anestesia locale e dopo poche ore il paziente rientra a casa e può riprendere, da subito, le sue normali attività quotidiane. I tre pazienti trattati nel corso della recente seduta all’ospedale Apuane sono stati tutti dimessi dopo poche ore di osservazione senza alcuna complicazione".