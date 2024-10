’Massa Green’ fa centro. Un inno al benessere e alla cura dell’ambiente

Nel centro storico si è tenuta la prima edizione di ’Massa Green’, una giornata dedicata all’approfondimento di tematiche legate al benessere e alla cura dell’ambiente intorno a noi. Molte persone, anche da fuori, hanno partecipato alle tante iniziative messe in campo dai commercianti nonostante la giornata piovosa. Adulti e bambini hanno partecipato con entusiasmo e spirito di avventura ai laboratori, alle visite, ai cammini e alle diverse attività previste. Il programma è stato organizzato dal Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’, con la collaborazione di Cristina Giuntoli Habitat Counseling. "Siamo molti soddisfatti – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Ccn –. Nonostante il tempo c’è stata una bella partecipazione di pubblico. Questa è la dimostrazione che i cittadini sono attenti e sensibili a queste tematiche. Stiamo già pensando alla seconda edizione". "L’iniziativa Massa Green – aggiunge Cristina Gintoli – vuole sottolineare l’importanza che ha la qualità dell’ambiente urbano sul nostro benessere".

C’è chi ha sfidato la pioggia partecipando agli incontri di UrbanYoga, indossato le cuffie e seguito Norma Pizzi nella sua Camminata Metabolica, esplorato la città con il trekking per bambini di Apuacamp e visitato un giardino segreto, aperto su richiesta in via straordinaria dalla Prefettura, con Antonella Aurora Manfredi di ControVentotrekking e storia. Piazza Aranci è stata il punto di partenza e di ritrovo di molte attività: dalle 10 alle 19 ha ospitato un mercato con produttori agricoli, artigianato e associazioni. Erano presenti i produttori di Campagna Amica della Coldiretti Massa Carrara, Apuacamp, Associazione For-You, Bike pride, Urbanyoga, Contatto Radio Popolare Network, Andrea Rovai (ceramista), ’Chiedi alla Polvere’ Libreria Itinerante, Aldovardi Moto, Erboristeria Greenline , Le creazioni di Renata Otfinowska, il progetto 3D Puzzle Apuan Alps di Donatella Balloni e l’associazione Dal Libro alla Solidarietà.

Tra le tante iniziative da segnalare in via Cairoli ’Il Mondo dei Pigmenti Naturali’ con Renata Otfinowska dove imparare come creare inchiostri naturali; sotto il loggiato in via Zoppi il laboratorio di ’Eco Stampa Botanica’ con Cristina Giorgi è andato sold-out ed ha suscitato interesse la mostra fotografica di Elia Pegollo ’L’acqua, una ferita aperta al mondo’. Nel giardino e negli spazi del Museo Diocesiano si è tenuto il laboratorio ’(s)connettersi’ di Consuelo Brizzi Counselor, mentre risuonava l’arpa celtica di Riccardo Locorotondo.

Molte vetrine dei negozi hanno ospitato gli elaborati degli studenti del Meucci di Massa con il progetto coordinato dalla professoressa Simona Del Freo ’La città vista attraverso gli occhi dei ragazzi’. A commentare, intervistare e a raccontare la giornata ha contribuito Contatto Radio Popolare Network. La giornata si è conclusa con un interessante momento di approfondimento a Palazzo Ducale con l’incontro ’La città è il nostro giardino più grande’. Sono intervenuti raccontando le loro esperienze Andrea Mati, Andrea Ribolini, Paolo Marcello Simi, Gioia Giusti, Gianluca Riccardi, Antonella Aurora Manfredi e Anusca Moisé.